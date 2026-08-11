Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Hükümlüsü Kadın Yakalandı

Samsun'da 'uyuşturucu ticareti' suçundan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 60 yaşındaki kadın hükümlü, jandarmanın takibi sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Niğde İlamat ve İnfaz Savcılığı tarafından 'uyuşturucu ticareti' suçundan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan F.İ. (60) isimli kadın hükümlü, Samsun'un Atakum ilçesinde yakalandı. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Güzelyurt Mahallesi'nde tespit edilen F.İ., gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edilen F.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çarşamba Kadın Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı