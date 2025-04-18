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Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla Şüpheliye 63 Bin TL Ceza

Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla Şüpheliye 63 Bin TL Ceza
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ele geçirerek şüpheli şahsa 63 bin 610 TL idari para cezası uyguladı. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta ve şüpheli şahsın ikametinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheli şahsa 63 bin 610 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik koordineli çalışma başlattı. Temin ettiği uyuşturucu maddeyi Kuyucak Yöre Mahallesi'nde satan K.Ş. isimli şüpheli şahıs yapılan takip esnasında araçta bulunan uyuşturucu maddeleri yola fırlattığı tespit edildi. Şüphelinin aracında, ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada 15 Gram esrar, 4 Gram metamfetamin, 1 Adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahsa Trafik Jandarması tarafından 63 bin 610 TL trafik idari para cezası uygulanarak ehliyetine 5 yıl süre el konuldu. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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