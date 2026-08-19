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Karabağlar'da Uyuşturucu Operasyonu: Balkonda Yakalandı

Karabağlar'da Uyuşturucu Operasyonu: Balkonda Yakalandı
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Karabağlar'da uyuşturucu ticareti yapan ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.A., polis operasyonuyla balkondan sarkarken yakalandı. Yapılan aramada 2 kilo 160 gram uyuşturucu ve yüzlerce hap ele geçirildi, şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen, aynı zamanda 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, Karabağlar ilçesinde polisin nefes kesen operasyonuyla yakalandı. Balkondan sarktığı sırada yakayı ele veren şahıs, adli makamlara sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 1 Ağustos 2026 tarihinde Karabağlar ilçesinde bir vatandaş günlerdir interneti çalışmadığından dolayı yaptığı kontrollerde, apartman havalandırma boşluğuna kesilmiş internet kablosu ile bir poşetin sarkıtılmış olduğunu gördü. Vatandaşın 112'yi araması ile Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, apartman girişini gören kameralardan 168 saatlik görüntü incelemesinde, uyuşturucu maddelerin içerisinde olduğu poşetle apartmana giriş yapan şüpheli kişinin görüntüsü belirlendi. Yapılan sistem ve saha çalışmasında şahsın açık kimlik bilgileri tespit edildi. 25 yaşındaki S.A. isimli şahsın, gece vaktinde silahla, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle ya da konutta, iş yerinde veya bunların eklentilerinde, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranmasının olduğu anlaşıldı.

S.A.'nın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, saklandığı ikamet tespit edilerek yapılan operasyonda şahıs kaçmaya çalıştığı ikametin balkon kısmından aşağı sarkmış vaziyette yakayı ele verdi.

Söz konusu poşet içerisinde 2 kilo 160 gram uyuşturucu maddesi, 219 adet ecstasy uyuşturucu hap, ayrıca S.A.'nın yakalandığı esnada üzerinden de 54 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

S.A., 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan Karabağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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