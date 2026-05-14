Muş'ta uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde kullanma suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. İl merkezinde "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 13 Mayıs 2026 tarihinde ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şahıs, burada tutuklanarak hakkında verilen hapis cezasının infazı için Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı