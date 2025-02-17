İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi

Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak ve 4 yıla kadar hapis istemi
HÜDA PAR çalıştay düzenledi, Başdanışman Uçum ile AK Partili Metiner birbirine girdi

Erdoğan'ın başdanışmanı ile AK Partili Metiner birbirine girdi
Tayvan Boğazı'nda Çin'e ait askeri hareketlilik artıyor

Orduyu küplere bindiren görüntü: Yanıtımız hayli sert olacak
Yasak aşkın altından dram çıktı: Babasının öldürdüğü adam gerçek babasıymış

Babasının öldürdüğü adam gerçek babasıymış

Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Kahta'da Yakalandı

Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Kahta'da Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve satışı yapma suçlarından kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan R.Y. isimli şahıs yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve satışı yapma suçlarından 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar hiz kesmeden devam ediliyor. Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 13 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan R.Y. (40) isimli şahıs ekipler tarafından yakalandı. Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Y., çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak Siverek Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Tutuklanan Tayfun Demirören hakkında yeni karar
img

Madde etkisindeki genç tarihi karakolda feci şekilde can verdi
img

Galatasaray Muslera'nın yerine 1,97'lik dev alıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadıköy'de tarihi karakolda yangın! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Madde etkisindeki genç tarihi karakolda feci şekilde can verdi
'%99 Türk yönetecek' diyen Ahmet Çakar derbinin hakemini tahmin etti

Derbinin hakemini tahmin etti
Sergen Yalçın'ın dalga geçtiği teknik direktör Hollanda'yı sallıyor

Sergen'in dalga geçtiği teknik direktör şimdi bir ülkeyi sallıyor
İran lideri Pezeşkiyan Türkçe şiir okudu, uyarı gecikmedi

Türkçe şiir okudu, uyarı gecikmedi! İran liderinin yanıtı daha bomba
Menajeri İstanbul'a geldi! Galatasaray Muslera'nın yerine 1,97'lik dev alıyor

Galatasaray Muslera'nın yerine 1,97'lik dev alıyor
Erdoğan'a olan sevgisini, yaptırdığı ilginç dövmeyle gösterdi

Erdoğan'a olan sevgisini, yaptırdığı ilginç dövmeyle gösterdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.