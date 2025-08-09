Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs İskenderun'da Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan C.D., İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk olunan C.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY