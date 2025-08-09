Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs İskenderun'da Yakalandı

Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs İskenderun'da Yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, uyuşturucu suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan C.D. isimli şahıs, emniyet ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan C.D., İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk olunan C.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
