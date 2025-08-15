Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Fethiye'de Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan S.G. jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan S.G.'nin Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Aranan şahsın yakalanması için harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonla S.G.'yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan S.G., gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
