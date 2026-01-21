Haberler

Antakya'da 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 15 yıl hapis cezası ile aranan A.K. adlı şahıs, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde uyuşturucu madde suçu nedeniyle 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik il genelinde yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.K. adlı şahıs Antakya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

