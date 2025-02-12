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Uyuşturucu Suçundan 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Alan Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Uyuşturucu Suçundan 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Alan Hükümlü Samsun'da Yakalandı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, uyuşturucu suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.E. isimli şahıs, polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi polis ekiplerince yakalandı. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, A.E. isimli şahsın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen A.E. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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