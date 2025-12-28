Habertürk eski yöneticisi Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Habertürk eski yöneticisi ve sunucu Veyis Ateş ile sosyal medya fenomeni Taner Çağlı'nın da gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu tespit edildi. 15 şüphelinin yakalanması için bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Habertürk eski yöneticisi ve sunucu Veyis Ateş ile sosyal medya fenomeni Taner Çağlı'nın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Aynı soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla İstanbul'da "Amaya", "Bebek Oteli", "Kastel Elektromüzik", "Suma Han" ve "Taksim Club IQ" isimli mekanlara düzenlenen operasyonda 3 şüpheli daha gözaltına alındı. İş yerlerindeki aramalarda, uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler, ruhsatsız silah, tabanca ile mermiler ele geçirildi.

Toplam 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL