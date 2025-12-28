Haberler

Habertürk eski yöneticisi Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Habertürk eski yöneticisi Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı'nın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Habertürk eski yöneticisi ve sunucu Veyis Ateş ile sosyal medya fenomeni Taner Çağlı'nın da gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu tespit edildi. 15 şüphelinin yakalanması için bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Habertürk eski yöneticisi ve sunucu Veyis Ateş ile sosyal medya fenomeni Taner Çağlı'nın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Aynı soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla İstanbul'da "Amaya", "Bebek Oteli", "Kastel Elektromüzik", "Suma Han" ve "Taksim Club IQ" isimli mekanlara düzenlenen operasyonda 3 şüpheli daha gözaltına alındı. İş yerlerindeki aramalarda, uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler, ruhsatsız silah, tabanca ile mermiler ele geçirildi.

Toplam 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı gözaltına alındı

Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve ünlü fenomen gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mescid-i Haram'da korkunç olay! Kendini adeta kalkan yaptı

Mescid-i Haram'da korkunç olay! Kendini adeta kalkan yaptı
Hareketi ortalığı karıştırdı, Gülben Ergen'den açıklama geldi

Hareketi ortalığı karıştırdı, Gülben Ergen'den açıklama geldi
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! Mekanlar arasında Bebek Otel de var

Listede Bebek Otel de var! Baskında neler ele geçirildi neler
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor

Tahliye edilen mahkumlardan kan donduran ilanlar! İlk işleri bu oldu
Mescid-i Haram'da korkunç olay! Kendini adeta kalkan yaptı

Mescid-i Haram'da korkunç olay! Kendini adeta kalkan yaptı
Arda Güler ve Yiğit Efe Demir, -4 dereceye aldırış etmeden karda futbol oynadı

Görüntüdeki isimleri tanıdınız mı? -4 derece soğuğa aldırış etmediler
Sadettin Saran'la ilgili çok konuşulacak iddia: Kongreye gidip başkanlığı bırakacak

Canlı yayında çok konuşulacak iddia: En geç ocak ayında...