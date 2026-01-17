Haberler

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın, adliyede fenalaşıp hastaneye kaldırılmasının ardından tutuklandı. Aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu 23 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyede işlemleri sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Nazlıcan Taşkın tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu toplam 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen ve ifadeleri alınan eski futbolcu Ümit Karan'ın arasında bulunduğu 13 şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkalarına verme' suçundan tutuklandı. Nöbetçi hakimlik, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verdi.

Öte yandan, dün adliyede işlemleri sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Nazlıcan Taşkın, bugün çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
