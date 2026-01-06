Ünlülerin Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan ünlüler, Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada saç ve kan örnekleri alınan ünlüler, işlemlerinin ardından tekrar emniyete götürüldü.
'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında düzenleyen operasyonda gözaltına alınan ünlülerin Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri bitti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ünlüler sabah saatlerinde saç ve kan örneği vermek için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Saç ve kan örnekleri alınan ünlüler polis ekipleri tarafından tekrar emniyete götürüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa