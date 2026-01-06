Haberler

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler Adli Tıp Kurumu'na getirildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler Adli Tıp Kurumu'na getirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüler, Adli Tıp Kurumu'na saç ve kan örneği vermek için getirildi.

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında düzenleyen operasyonda gözaltına alınan ünlüler Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ünlüler gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan ünlüler sabah saatlerinde saç ve kan örneği vermek için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici

Kabus gibi! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimlere bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zor ayırdılar! Osimhen ile Lookman kafa kafaya geldi

4-0'lık maçın önüne geçen an
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme

Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Jet misilleme geldi
Trump'a rest çeken başbakan saatler sonra geri adım attı

İlhak isteyen Trump'a rest çeken başbakan saatler sonra geri adım attı
Sarıgül, Trump'a meydan okudu: Gücün yetiyorsa Otlukbeli mal müdürünü al

Maduro'yu kaçıran Trump'a Erzincan'dan meydan okudu
Zor ayırdılar! Osimhen ile Lookman kafa kafaya geldi

4-0'lık maçın önüne geçen an
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki

Maduro'nun tutuklanmasına Erdoğan'dan ilk tepki