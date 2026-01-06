Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler Adli Tıp Kurumu'na getirildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüler, Adli Tıp Kurumu'na saç ve kan örneği vermek için getirildi.
'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında düzenleyen operasyonda gözaltına alınan ünlüler Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ünlüler gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan ünlüler sabah saatlerinde saç ve kan örneği vermek için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa