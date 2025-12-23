Gazeteci Emrullah Erdinç adliyeye sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan gazeteci Emrullah Erdinç adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa