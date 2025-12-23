Haberler

Gazeteci Emrullah Erdinç adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Emrullah Erdinç, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan gazeteci Emrullah Erdinç adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

