Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı - Haberler

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Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı

Karaman merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Karaman merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Jandarma narkotik köpeği Tombul'un da katıldığı operasyonda 2'si kadın 18 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik sabaha karşı Karaman merkez başta olmak üzere Gaziantep, Konya ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon yaptı. Çok sayıda resmi ve sivil polisin katıldığı operasyonda 2'si kadın 18 kişi evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polisin operasyon düzenlediği evlerde jandarma narkotik köpeği Tombul da arama yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - KARAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Narkotik, Jandarma, Karaman, 3. Sayfa, Haberler

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