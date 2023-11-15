Uyuşturucu Parasını İstemek İçin Arkadaşını Bıçakladı, Serbest Bırakıldı

Ankara'da uyuşturucu parasını istemek için arkadaşını bıçaklayan Serkan Çınar, tutuklulukta geçen süre ve delil durumundan dolayı yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

ANKARA'da uyuşturucu parası için yakın arkadaşı A.Ö.'yü (20) bıçakla göğsünden yaralayan Serkan Çınar (25), tutuklulukta geçen süre ve delil durumundan dolayı yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Mamak ilçesinde geçen yıl 22 Haziran'da Serkan Çınar, uyuşturucu parası için tartıştığı arkadaşı A.Ö.'yü göğsünden bıçakla yaraladı. Olay sonrası gözaltına alınan Çınar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, A.Ö. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serkan Çınar hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek dava açıldı. Davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Serkan Çınar, taraf avukatları ve tanık N.S. katılırken, başka suçtan tutuklu bulunan A.Ö. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile cezaevinden katıldı. Tanık N.S., olaya ilişkin, "Takside oturuyorduk. Serkan oraya geldi. Uyuşturucu kullanacaktık ancak kullanamadık. Tartışma çıktı. Müştekinin nasıl yaralandığını görmedim. Göğsünden kan geliyordu. Hastaneye götürdüm" dedi.

'SANIKTAN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'

A.Ö. ise sanık Serkan Çınar'la mahalleden tanıştıklarını belirterek, "Uyuşturucu kullanıyorduk. Aramızda para yüzünden anlaşmazlık çıktı. Sonra ayrıldık. Taksi ile eve gidecektim. Üzerime doğru koştuğunu gördüm. Bıçakla saldırdı. Kalbimin üst tarafından bıçakladı. Yaralanmamdan sonra hastaneye gittim. Şu an iyiyim. Bu yaralanma nedeniyle bir sağlık problemim yok. Sanıktan şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanının söz verdiği Serkan Çınar, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söyleyerek, arkadaşı A.Ö.'den özür diledi. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutuklulukta geçen süre ve dosya kapsamındaki delil durumundan dolayı sanığın yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi. Duruşma 6 Şubat 2024'e ertelendi.