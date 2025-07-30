Uyuşturucu operasyonunu, kadınlar böyle engellemeye çalıştı

Uyuşturucu operasyonunu, kadınlar böyle engellemeye çalıştı
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Uyuşturucu operasyonunu, kadınlar böyle engellemeye çalıştı
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İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, kadınlar şüphelilerin gözaltına alınmasını taşkınlık çıkararak engellemeye çalıştı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polis ekipleri bir mahallede uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon sırasında ilginç görüntüler kaydedildi.

KADINLAR, OPERASYONUN ORTASINDA TAŞKINLIK ÇIKARDI

Şüphelilerin yakınları olan kadınlar, taşkınlık çıkararak operasyonu engellemeye çalıştı. Kadınlar, bekçilere küfürler savururken, içlerinden bazıları gözaltına alındı.

Polis ekipleri, operasyonda şüphelileri yakaladı. Şüpheliler kelepçelenerek emniyete götürüldü.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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