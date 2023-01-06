Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Kiraz ilçesinde 2 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, polis ekiplerinin titiz takibi sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Y.Ç. ve M.K. isimli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 3 kilogram esrar maddesi, 2 adet tüfek, 2 adet hassas terazi, bir miktar para ve şüphelilere ait 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Y.Ç. ve M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.