Uyuşturucu Operasyonunda İki Şahıs Tutuklandı

İzmir'den, Sakarya'nın Pamukova ilçesine uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İzmir'den, Sakarya'nın Pamukova ilçesine uyuşturucu madde getirileceği ihbarı alındı. İhbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekiplerce Mekece Mahallesi girişinde durdurulan araç ve gözaltına alınan O.M.Ö. (27) ile Ö.Ö. (33) isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda; 2 bin 520 adet uyuşturucu hap ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Adli işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA