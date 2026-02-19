Haberler

Uyuşturucu Operasyonunda 21 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Güncelleme:
İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda aralarında ünlülerin de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Operasyonun detayları ve gözaltıların nedenleri hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan aralarında ünlülerin de bulunuduğu 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

