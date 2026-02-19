Uyuşturucu Operasyonunda 21 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda aralarında ünlülerin de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Operasyonun detayları ve gözaltıların nedenleri hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı