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Uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama

Uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama
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Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik müşterek yapılan çalışmada uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir şahıs tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik müşterek yapılan çalışmada uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir şahıs tutuklandı.

İstihbarat Şube ve Narkotik Şube ekipleri tarafından Fethiye ilçesinde şahısların kiraladığı bir villada yapılan aramalarda; 5 kilo 412 gram esrar maddesi, 18 kök hint keneviri bitkisi ve hint keneviri bitkisi yetiştirmek için kullanılan iklimlendirme aparatları ele geçirildi.

2 şüpheli şahsa uyuşturucu madde imam ve bulundurmaktan ve yasa dışı kenevir ekimi suçundan adli işlem yapılırken, bir şüpheli şahıs serbest bırakıldı, bir şahıs tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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