Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Aramalarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve 65 bin 300 TL ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında il genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 48 gram esrar, 9 gram kokain, 1 hassas terazi ve 65 bin 300 TL ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 2'si hakkında TCK'nin 191'inci maddesi kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı