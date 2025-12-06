Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlü spikerler serbest bırakıldı

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ünlü spikerler Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet, Jandarma'daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

İstanbul'da jandarma ekipleri, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlemiş, spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi operasyon kapsamında gözaltına almıştı. Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet, Jandarma'daki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - İSTANBUL