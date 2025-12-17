Haberler

Spiker Ela Rümeysa Cebeci uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye geldi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan spiker Ela Rümeysa Cebeci, ifade vermek üzere adliyeye geldi. Cebeci'nin saç örneğinde uyuşturucu madde tespit edilmişti.

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan spiker Ela Rümeysa Cebeci ifade vermek için adliyeye geldi.

Medya çalışanlarına yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan spiker Ela Rümeysa Cebeci adliyeye geldi. Öte yandan Cebeci'nin saçından alınan ve Adli Tıp Kurumu tarafından incelenen örnekte uyuşturucu madde de tespit edilmişti. - İSTANBUL

