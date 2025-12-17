Spiker Ela Rümeysa Cebeci uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye geldi
Medya çalışanlarına yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan spiker Ela Rümeysa Cebeci adliyeye geldi. Öte yandan Cebeci'nin saçından alınan ve Adli Tıp Kurumu tarafından incelenen örnekte uyuşturucu madde de tespit edilmişti. - İSTANBUL
