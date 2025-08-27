Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. Operasyonda metamfetamin, bonzai ve uyuşturucu ticaretine ilişkin para ele geçirildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Kırklareli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus timlerince yapılan çalışmalarda İ.D. ve M.Ö. isimli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda 19.08 gram metamfetamin, 24.08 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet hassas terazi, 1 adet payp, 1 adet rulo alüminyum folyo ve 97 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.Ö. serbest bırakılırken, İ.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRKLARELİ

