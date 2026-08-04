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Düzce'de Narkotik Operasyonu: 5 Tutuklama, 58 Şahsa Adli İşlem

Düzce'de Narkotik Operasyonu: 5 Tutuklama, 58 Şahsa Adli İşlem
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Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen narkotik operasyonlarında 55 olaya müdahale edildi. Operasyonlarda 5 kişi tutuklanırken, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 58 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Ekipler, çeşitli uyuşturucu maddeler ve aparatlar ele geçirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 5 şahıs tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 58 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 27 Temmuz -2 Ağustos 2026 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 55 olaya müdahale edilirken 5 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 58 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; 139 adet sentetik ecza, 46 gram esrar, 45 gram metamfetamin, 81,8 gram bonzai, 1,7 gram sukunk, 21 kök kenevir, 4 gram kenevir tohumu, 2 adet iklimlendirme cihazı, 1 hassas teravi ve 13 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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