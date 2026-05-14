77 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda bin 187 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 77 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda bin 187 kişi tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince 77 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 3 bin 420 ekip, 6 bin 376 personel, 28 hava aracı ve 58 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 2 ton 103 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 685 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 2 bin 284 şüpheliden bin 187'si tutuklanırken, 337'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından operasyonlara ilişkin yapılan paylaşımda, "Güvenlik güçlerimizin etkin operasyonları ve toplumumuzun desteğiyle gençlerimizin geleceğini hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi. - ANKARA

