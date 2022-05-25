Uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şahıs tutuklandı - Haberler

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Uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şahıs tutuklandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şahıs, mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şahıs, mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince M.Ş, S.D., ve M.K.K., isimli şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde yakalanan şahıslar üzerinde 78,76 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanarak Besni Adliyesine sevk edilen 3 şahıs, burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet, Uyuşturucu, Narkotik, Adıyaman, 3. Sayfa, Haberler

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