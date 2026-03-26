Haberler

Kayseri'de kulağının içine uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de polis ekipleri, kulağında uyuşturucu madde bulunduran M.Ç. adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan muayenede, kulak iç kanalında toplam 0,25 gram uyuşturucu tespit edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kulağının içerisine uyuşturucu madde sakladığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendiği M.Ç.'yi (39) durdurdu. Gözaltına alınan şüphelinin Kayseri Devlet Hastanesinde yapılan muayenede kulak iç kanal kısımlarına 2 parça halinde toplam 0,25 gram uyuşturucu sakladığı tespit edildi. Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya Kupası için son 90 dakika! Romanya'yı deviren A Milli Takımımız finalde

Dünya Kupası'na son 90 dakika! Millilerimiz finale yükseldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam

İntihar eden fenomenin babasıyla ilgili gerçek şaşırttı

AK Parti genç işsizler için harekete geçti! Yasal düzenleme geliyor

AK Parti harekete geçti! Türkiye'nin kanayan yarası tarih oluyor
Trump'ın istediği oldu! Trans sporcular için olimpiyat kararı

Trump'ın istediği oldu
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi

Hakan Sabancı, tek bir isim verdi: Beni takıntı haline getirdi
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam

İntihar eden fenomenin babasıyla ilgili gerçek şaşırttı

Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı

Şehrin göbeğinde dehşet anları
Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı

Zamanlama manidar: NATO'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı