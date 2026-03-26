Kayseri'de kulağının içine uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kulağının içerisine uyuşturucu madde sakladığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendiği M.Ç.'yi (39) durdurdu. Gözaltına alınan şüphelinin Kayseri Devlet Hastanesinde yapılan muayenede kulak iç kanal kısımlarına 2 parça halinde toplam 0,25 gram uyuşturucu sakladığı tespit edildi. Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. - KAYSERİ

