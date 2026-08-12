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Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 126 Gram Esrar Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 126 Gram Esrar Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde motosikletli polis timlerinin yaptığı uygulama sırasında, şüpheli R.K.'nın üzerinde 126 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da motosikletli polis timlerince yapılan araştırma ve kontroller neticesinde uyuşturucu madde ile yakalan şahıs tutuklandı.

Sur ilçesinde önceki gün gerçekleştirilen uygulama kapsamında, motosikletli polis timleri tarafından yapılan araştırmalar ve kontroller neticesinde şüpheli R.K.'nın üst aramasında 126 gram esrar maddesi ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu kapsamında yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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