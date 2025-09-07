Haberler

Uyuşturucu kuryesi çıkan avukat tutuklandı

Uyuşturucu kuryesi çıkan avukat tutuklandı
Güncelleme:
Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu müvekkiline iç çamaşırı askısına gizlediği uyuşturucu hapları verdiği sırada güvenlik kameralarına yakalanan kadın avukat tutuklandı. Yapılan aramalarda avukatın aracında 63 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Kırşehir Barosu'nda 2019 yılında stajını tamamlayarak avukatlık mesleğine adım atan Meltem Yılmaz, Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda müvekkili A.K. ile görüşmeye gitti. Ancak görüşme sırasında iç çamaşırı askısına gizlediği peçeteye sarılı uyuşturucu hapları müvekkiline vermeye çalışırken güvenlik kameralarına yakalandı.

KAMERA KAYITLARIYLA TESPİT EDİLDİ

Sabah Gazetesi'nden Cansu Kılınç'ın haberine göre cezaevi görevlilerinin dikkati sayesinde şüpheli hareketleri fark edilen Yılmaz'ın girişimi, kamera kayıtlarıyla da tespit edildi. Bunun üzerine Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan aramalarda avukatın aracında 63 adet sentetik ecza ele geçirilirken, tutuklu A.K.'nin üzerinden de yeşil reçeteyle satılan 13 sentetik hap bulundu. Gözaltına alınan Meltem Yılmaz, çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

