Uyuşturucu kullanıp meslektaşıyla cinsel ilişkiye giren rahip öldü

69 yaşındaki İngiliz din adamı, 60 yaşındaki Belçikalı meslektaşıyla birlikte uyuşturucu aldığı gece aniden öldü. Biri İngiliz biri Belçikalı olan iki rahip, Belçika'nın Anvers eyaletindeki bir papaz evinde uyuşturucu aldıktan sonra cinsel ilişkiye girdiler. İngiliz rahip, gecenin sonuna doğru aniden rahatsızlandı. Belçikalı meslektaşı, acil servisi aradı ancak İngiliz rahip, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BELÇİKALI RAHİP UYUŞTURUCU KULLANMAK SUÇUNDAN TUTUKLANDI

NTV'de yer alan habere göre; savcılık, İngiliz rahibin madde kullandıktan sonra diğer rahiple cinsel birliktelik yaşadığını doğruladı. Belçikalı rahip, uyuşturucu suçlamasıyla tutuklanırken, yetkililer mağdurun vücudunda uyuşturucu izlerine rastlandığı açıklamasını yaptı. 'Ölümle sonuçlanan uyuşturucu ticareti' suçlamasıyla yargılanan Belçikalı rahip hakkında henüz kesin bir karara varılmadı.