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Uyuşturucu kullanıp meslektaşıyla cinsel ilişkiye giren rahip öldü

Uyuşturucu kullanıp meslektaşıyla cinsel ilişkiye giren rahip öldü
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Bir rahip, uyuşturucu kullanımının ardından meslektaşıyla cinsel ilişkiye girdi ve hayatını kaybetti. Bu olay, hem dini çevrelerde hem de toplumda büyük bir şok etkisi yarattı.

69 yaşındaki İngiliz din adamı, 60 yaşındaki Belçikalı meslektaşıyla birlikte uyuşturucu aldığı gece aniden öldü. Biri İngiliz biri Belçikalı olan iki rahip, Belçika'nın Anvers eyaletindeki bir papaz evinde uyuşturucu aldıktan sonra cinsel ilişkiye girdiler. İngiliz rahip, gecenin sonuna doğru aniden rahatsızlandı. Belçikalı meslektaşı, acil servisi aradı ancak İngiliz rahip, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BELÇİKALI RAHİP UYUŞTURUCU KULLANMAK SUÇUNDAN TUTUKLANDI

NTV'de yer alan habere göre; savcılık, İngiliz rahibin madde kullandıktan sonra diğer rahiple cinsel birliktelik yaşadığını doğruladı. Belçikalı rahip, uyuşturucu suçlamasıyla tutuklanırken, yetkililer mağdurun vücudunda uyuşturucu izlerine rastlandığı açıklamasını yaptı. 'Ölümle sonuçlanan uyuşturucu ticareti' suçlamasıyla yargılanan Belçikalı rahip hakkında henüz kesin bir karara varılmadı.

Kaynak: Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa

Belçika 3-sayfa Sağlık Hukuk Dünya

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Yorumlar (4)

Koray GENÇ:

Arkasınada bakın şişe sokmuş olabilir

4
1
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Koray GENÇ:

Makatınada bakın, şişe falan çıkar belki

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Sihirbazın Çırağı:

Eee rahipler bile böyle şeyler yapıyorsa İslam'da ve Kuran'da yeri asla olmayan Diyanet İşlerinde neler dönüyordur kim bilebilir ? Ne de olsa Hristiyanların ruhbanları nasıl rahiplerse İslamda ruhbanlık olmadığı için kendilerine güvey olup maaş almak için sorumluluk üreten ve kendilerine imam, vaiz, müezzin ve müftü diyen örgütlü hareketin kuranda geçmediğini herkesin bildiği namazı zerdüştlükten taklit ederek dayatması oldukça olağan bir hal halini alır bu da rahiplerin yaptığından az kalmaz.

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Dvran 25:

ne yapsın adam kafa bir milyon

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