Yozgat'ta araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde durdurulan bir araçta uyuşturucu kapsülleri bulunarak iki şüpheli tutuklandı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kayseri'den Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine seyir halindeki şüpheli araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 3 adet uyuşturucu kapsülü bulundu. Araçtaki 2 kişi ise gözaltına alındı.

Şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YOZGAT

