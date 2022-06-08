Uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı - Haberler

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Uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı

Hatay'ın Payas ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Hatay'ın Payas ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışmada Kürtül mahallesinde yaya olarak durdurulan T.Ç. ile R.C.A. adlı şahısların üst ve ikametinde yaptığı aramada 20.8 gram metamfetamin, 126 adet extacy, 28 adet captagon, 1 gram esrar tohumu, 1 adet payp ve 3 bin 200 lira para ele geçirdi.

Adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Hatay Payas 3. Sayfa Haberler

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