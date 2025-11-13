Uyuşturucu ile Mücadele İçin Din Görevlilerine Seminer

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında Hasankeyf İlçe Müftülüğü Konferans Salonu'nda din görevlilerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Narkorehber ekiplerince verilen seminere din görevlilerinin yanı sıra bazı vatandaşlar da katıldı. Programda, uyuşturucuyla mücadelede ailelerin, özellikle annelerin farkındalık düzeyinin artırılmasının önemi vurgulandı. Katılımcılara, uyuşturucu madde bağımlılığı, erken fark etme yöntemleri, mücadele stratejileri ve toplumsal bilinçlendirme çalışmaları hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Seminerin sonunda, farkındalık çalışmalarına destek veren din görevlilerine teşekkür edilerek, uyuşturucuyla mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğu ifade edildi. - BATMAN