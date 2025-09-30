Haberler

Uyuşturucu İddiası Yüzünden Silahlı Saldırı: Bir Kişi Tutuklandı

Uyuşturucu İddiası Yüzünden Silahlı Saldırı: Bir Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, uyuşturucu suçlamasıyla karşılaştığı kişiye ateş açan E.S. tutuklandı. Olayda yaralanan İ.D. hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde karşılaştığı şahsa "Kızıma neden uyuşturucu sattın" diyerek bağırdıktan sonra ateş açarak yaralayan şüpheli tutuklandı.

Ada Caddesi üzerinde bulunan Gazi Süleyman Paşa Cami bahçesindeki çay ocağı önünde iki gün önce meydana gelen olayda, iddiaya göre E.S. cami önünde karşılaştığı İ.D.'ye, "Kızıma neden uyuşturucu sattın" diyerek bağırdı. Ardından silahını çıkaran E.S., İ.D.'ye ateş açtı. Kurşunların hedefi olan İ.D. sol bacağından yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri şeritlerle kapatıldı. İncelemelerde yerde bulunan 3 boş kovan delil olarak toplandı. Polis kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte ABD'nin 20 maddelik Gazze planı

Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte 20 maddelik Gazze planı
Netanyahu'ya soruldu: Filistin Devleti'nin kurulmasını kabul edecek misiniz?

Filistin Devleti'nin kurulmasını kabul edecek mi? Yanıtı hayli net
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük çocuğun saçının içinden sincap çıktı

Küçük çocuğun saçından çıkana bakın! Ağızlar açık kaldı
Fenalaşarak hastaneye kaldırılan Ahu Yağtu'dan yeni haber

Ölümden dönen ünlü oyuncudan yeni haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.