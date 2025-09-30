Uyuşturucu İddiası Yüzünden Silahlı Saldırı: Bir Kişi Tutuklandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde karşılaştığı şahsa "Kızıma neden uyuşturucu sattın" diyerek bağırdıktan sonra ateş açarak yaralayan şüpheli tutuklandı.

Ada Caddesi üzerinde bulunan Gazi Süleyman Paşa Cami bahçesindeki çay ocağı önünde iki gün önce meydana gelen olayda, iddiaya göre E.S. cami önünde karşılaştığı İ.D.'ye, "Kızıma neden uyuşturucu sattın" diyerek bağırdı. Ardından silahını çıkaran E.S., İ.D.'ye ateş açtı. Kurşunların hedefi olan İ.D. sol bacağından yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri şeritlerle kapatıldı. İncelemelerde yerde bulunan 3 boş kovan delil olarak toplandı. Polis kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA