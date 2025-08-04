Uyuşturucu İçin Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

Adana'da uyuşturucu madde ticareti suçundan 16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü kaçmak isterken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticiareti suçundan 16 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü G.A'yı yakalamak için çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışmada G.A'ın Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığını belirledi. Firari hükümlünün saklandığı eve baskın yapan polis, hükümlüyü sokakta gördü. Polisi fark eden G.A kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonucu firari hükümlü yakalandı.

Emniyete götürülen G.A işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ADANA