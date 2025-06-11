Uyuşturucu Etkisiyle Yolda Yürüyen Kadın, Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Uyuşturucu Etkisiyle Yolda Yürüyen Kadın, Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Avcılar'dan E-5 karayoluna havluyla çıkan bir kadın, Beylikdüzü yönünde kilometrelerce yürüyerek trafikte kaosa neden oldu. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

İstanbul Avcılar'dan havluyla E-5 karayoluna çıkan kadın kilometrelerce Beylikdüzü yönüne yürüdü. Sürücülere zor anlar yaşatan kadının o anları cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Avcılar E-5 mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen bir kadın kendini havluyla yola attı. Avcılar'dan Beylikdüzü'ne kadar ana yolda kilometrelerce yürüyen kadın, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Yaşanan o ilginç anlar çevredeki vatandaşların cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, ana yolda sol şeritte havluyla yürüyen kadının o anları yer aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Avcılar'dan yola çıkan kadını Haramidere E-5 yan yolda yakaladı. Polise de zor anlar yaşatan kadının gözaltına alındığı öğrenilirken neden böyle bir hareket yaptığı ise öğrenilmedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti

Başkanın görevden alındığı ilçede belediye AK Parti'ye geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın

Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri

İşte uzun zaman sonra ilk kez görüntülenen Özdağ'ın savunması
Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez, değişimiyle dikkat çekti

Osman Ağa'nın kızı Dilek tatil pozlarıyla gündemde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç, bilirkişi raporunda Ferdi Zeyrek'i ölüme götüren olayda 6 kusuru tek tek sıraladı

Bakan Tunç Zeyrek'i ölüme götüren olayda 6 kusuru tek tek sıraladı
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
Oyuncu Ceren Bıyıklı gece yarısı ortalığı birbirine kattı!

Oyuncu Ceren Bıyıklı gece yarısı Şişli sokaklarını karıştırdı
Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

Rusya resmen ilan etti! O bölge Azerbaycan toprağı olarak tanındı
Kulübüyle bile görüştüler! Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor

Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.