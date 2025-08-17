Uyuşturucu Etkisiyle Araçlara Zarar Veren Şahıs Üsküdar'da Kaçtı

Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde bir şahıs sabah saatlerinde elinde satırla park halindeki araçların lastiklerini patlattı. Uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Üsküdar'da sabah saatlerinde elinde satır olan bir şahıs, park halindeki araçlara zarar verdi. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından kayda alındı.

Olay, Üsküdar Ünalan Mahallesi Taylan Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde etkisinde olan bir şahıs elindeki satır ile park halindeki araçların lastiklerini patlatıp araçlara zarar verdi. Sokak üzerinde bağırarak rahatsızlık veren şahıs daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Araçları zarar gören vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirerek şahıstan şikayetçi oldu. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından kayda alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
