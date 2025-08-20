'Uygunsuz' diye paylaşılan görüntü izleyenleri ikiye böldü

Bursa'da kaydedilen görüntülerde, bir kadının bankta oturan erkeğin kucağına oturduğu, yanlarında bulunan başka bir kişinin de o anların fotoğrafını çektiği görülüyor.

İZLEYENLERİ İKİYE BÖLDÜ

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede en çok izlenenler arasına giren video, yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Bir kesim, "Ne var bunda, herkesin özel hayatı kendine" yorumunda bulunurken, bir kesim ise "Sokak ortasında yapılacak şey mi?" diyerek tepki gösterdi.