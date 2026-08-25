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Sahte Daire İlanıyla Dolandıran 13 Kişi Yakalandı

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İstanbul’da internet sitelerinde uygun fiyatlı daire satışı vaadiyle ilan vererek vatandaşlardan kapora alan ve çok sayıda kişiyi mağdur eden 13 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

İstanbul'da internet sitelerinde uygun fiyatlı daire satışı vaadiyle ilan vererek vatandaşlardan kapora alan ve çok sayıda kişiyi mağdur eden 13 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin başta Esenyurt olmak üzere çeşitli internet sitelerinde uygun fiyatlı daire satışı vaadiyle ilan verdikleri, vatandaşlardan kapora aldıkları ve bu yöntemle çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 25 Ağustos'ta İstanbul merkezli olmak üzere Sinop ve Giresun'un da bulunduğu 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerle ilgili tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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