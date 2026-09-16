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Uygulama yapan ekiplerden kaçtı, cezası ağır oldu: 610 bin 168 TL, 180 gün trafikten men

Uygulama yapan ekiplerden kaçtı, cezası ağır oldu: 610 bin 168 TL, 180 gün trafikten men
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin ön tekerlerini kaldırarak ters yönden gelen motosiklet sürücüsü trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin ön tekerlerini kaldırarak ters yönden gelen motosiklet sürücüsü trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan sürücüye 610 bin 168 TL para cezası uygulanırken, motosiklet 180 gün trafikten men edildi.

Manavgat ilçesi Antalya Caddesi'nde plakasız motosikletin ön tekerlerini kaldırarak ters yönden gelen Mevlüt S.M. isimli sürücü, uygulama yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından motosiklet sürücüsünün sürücü belgesine kısa süre önce el konulduğu için sürücü belgesinin olmadığı ve motosikletin plakasının da oturağın altında olduğu belirlendi.

610 bin TL ceza kesildi

Motosiklet sürücüsüne sürücü belgesine el konulmasına rağmen sürücü belgesiz araç kullanmaktan 200 bin TL, dur ihtarına uymamaktan 200 bin TL, 2. kez plaka takılı olmadan yakalanmaktan 140 bin TL, akrobasi hareketleri yapmaktan 46 bin TL, ters yönden gelmekten 17 bin TL, kırmızı ışık ihlali yapmaktan 5 bin TL, ayna takmamaktan 2 bin 168 TL olmak üzere toplam 610 bin 168 TL para cezası uygulandı. Motosiklet; ön tekerini kaldırmaktan 60 gün, dur ihtarına uymamaktan 60 gün, 2. kez plaka takmamaktan 60 gün olmak üzere 180 gün trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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