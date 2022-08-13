Uygulama bu kez hayvanlar için yapıldı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Çevre Timleri D-100 Karayolu üzerinde yaptıkları uygulamada sürücülere çevre ve hayvan hakları ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Çevre Timleri D-100 Karayolu üzerinde yaptıkları uygulamada sürücülere çevre ve hayvan hakları ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Son dönemlerde yaşanan orman yangınlarını önlemek ve yaşanan hayvan katliamlarının önüne geçebilmek için harekete geçen Düzce İl jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma timlerince D-100 Karayolu üzerinde bilgilendirme uygulaması yapıldı. Kaynaşlı arama noktasında bekleyen ekipler gelen sürücülere orman yangınları, orman yangınlarına müdahale ile hayvan hakları ile ilgili broşürler verdiler. Ekipler ayrıca sürücülere yolculuk esnasında dışarıya çöp izmarit v.b. atık maddelerinin atılmaması uyarısında bulundular.

Uygulamalar sırasında araç sürücülerine ve yolculara ekipler hayvanların korunması ile ilgili HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) uygulaması hakkında bilgilendirme yaparak uygulamaya ait bilgilendirme broşürü dağıttılar. - DÜZCE