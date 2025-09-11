Uyarıya kulak asmadılar, dakikalar sonra kaza yaptılar

Trafikte tehlikeli hareketler yapan motosikletli çift, "Dikkatli olun" uyarılarına kulak asmayınca kaza yaptı. O anlar kameralarca kaydedildi.

İstanbul'da ders niteliğinde bir olay meydana geldi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, motosikletli bir çift trafikte tehlikeli hareketler yaptı.

UYARILARA KULAK ASMADILAR, KAZA YAPTILAR

Motosikletli çift, başka bir motosiklet sürücüsü tarafından "Dikkatli olun" diyerek uyarıldı. Uyarıya kulak asmayan çift, dakikalar sonra kaza yaparken; o anlar kameralarca kaydedildi.