Uyarıya kulak asmadılar, dakikalar sonra kaza yaptılar

Uyarıya kulak asmadılar, dakikalar sonra kaza yaptılar
Uyarıya kulak asmadılar, dakikalar sonra kaza yaptılar
İstanbul'da motosikletli çift, trafikte tehlikeli hareketler yapınca başka bir motosiklet sürücüsü tarafından "Dikkatli olun" diyerek uyarıldı. Uyarıya kulak asmayan çift, dakikalar sonra kaza yaparken; o anlar kameralarca kaydedildi.

Trafikte tehlikeli hareketler yapan motosikletli çift, "Dikkatli olun" uyarılarına kulak asmayınca kaza yaptı. O anlar kameralarca kaydedildi.

İstanbul'da ders niteliğinde bir olay meydana geldi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, motosikletli bir çift trafikte tehlikeli hareketler yaptı.

UYARILARA KULAK ASMADILAR, KAZA YAPTILAR

Motosikletli çift, başka bir motosiklet sürücüsü tarafından "Dikkatli olun" diyerek uyarıldı. Uyarıya kulak asmayan çift, dakikalar sonra kaza yaparken; o anlar kameralarca kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
