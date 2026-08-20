Haberler

Serdivan'da Üvey Oğul İnfazı: Baba Hayatını Kaybetti

Serdivan'da Üvey Oğul İnfazı: Baba Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, üvey oğlu A.Y.F. tarafından bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada tabancayla boynundan vurulan A.D., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli A.Y.F., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde üvey oğlu tarafından silahla vurularak ağır yaralanan adam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Serdivan ilçesi Hamitabat Mahallesi Uludağ Sokak üzerinde bulunan bir binanın teras katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Teras katında bulunan yatak odasında henüz bilinmeyen bir nedenle A.Y.F. ile üvey babası A.D.(45) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y.F., üvey babası A.D.'ye tabancayla ateş etti. Boynunun sağ tarafından vurularak kanlar içinde kalan A.D. ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları ise hastanenin önüne akın etti. Olayın ardından çalışma başlatan emniyet güçleri, üvey oğul A.Y.F.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu’dan Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit: Mesajı duymadılar, daha iyi anlamalarını sağladık

Netanyahu’dan Türkiye’ye küstah tehdit! O saldırı sözde mesajmış
İBB davasında tansiyon yükseldi! İmamoğlu soru sorunca hakimden sert müdahale: Böyle soru sorulmaz

İmamoğlu'nun itirafçı tanıklara soruları hakimi çileden çıkardı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, yeniden şahlanan altının yol haritasını çizdi

İslam Memiş, yeniden şahlanan altının yol haritasını çizdi
Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
Cephanelik gibi tekstil atölyesi, tam 100 ruhsatsız tabanca çıktı

Herkes tekstil atölyesi sanıyordu, resmen cephanelikmiş
34 yıl sonra korkunç keşif! Kayıp dağcıların cesetleri eriyen buzullardan çıktı

34 yıl sonra korkunç keşif! Buzullar eridi, acı gerçek ortaya çıktı

Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler

Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma

14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Adana’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı

Kanlı baskın! Ekmek yedikleri yerde koca bir aileyi yok etti