Utanmazlığın böylesi! Güpegündüz mezarlıkta cinsel ilişkiye girdiler
İstanbul Gaziosmanpaşa'da kendini bilmez iki genç, Karadeniz Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta cinsel ilişkiye girdi. O anlar mezarlıktaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Son dönemlerde kamuya açık alanlarda yaşanan cinsel ilişki skandallarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın yaşandığı yer İstanbul Gaziosmanpaşa...
Karadeniz Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde kendini bilmez iki gencin, güpegündüz ilişkiye girdiği görülüyor. Kısa sürede hızla yayılan görüntü büyük tepki çekti.
Güvenlik Kamerası Gaziosmanpaşa Karadeniz İstanbul 3-sayfa Yaşam
Sıcak Gelişme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi'nde dünyaya seslendi: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi