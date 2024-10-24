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Utanmazlığın böylesi! Güpegündüz mezarlıkta cinsel ilişkiye girdiler

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da kendini bilmez iki genç, Karadeniz Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta cinsel ilişkiye girdi. O anlar mezarlıktaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Son dönemlerde kamuya açık alanlarda yaşanan cinsel ilişki skandallarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın yaşandığı yer İstanbul Gaziosmanpaşa...

Karadeniz Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde kendini bilmez iki gencin, güpegündüz ilişkiye girdiği görülüyor. Kısa sürede hızla yayılan görüntü büyük tepki çekti.

Utanmazlığın böylesi! Güpegündüz mezarlıkta cinsel ilişkiye girdiler
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Gaziosmanpaşa Karadeniz İstanbul 3-sayfa Yaşam

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Yorumlar (1)

MGk:

Yok artık belli birileri düğmeye basmış herkes bi anda mı azdı

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