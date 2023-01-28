Hırsız, gece yarısı zile basıp ev sahibinden içerde düşürdüğü telefonu istedi

Gaziantep'te meydana gelen olay bu kadarına da pes dedirtti. Gece yarısı elektrik direğine tırmanarak girdiği evden çalacak bir şey bulamadan çıkan hırsız, bir süre sonra geri dönüp zile basarak ev sahibine "Telefonum sizde düştü, onu verin" dedi. O anları ev sahibi cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde gece yarısı elektrik direğine tırmanarak girdiği evde çalacak bir şey bulamayan hırsız, bir süre sonra aynı evin önüne gelerek zile bastı.

KAPIYA DAYANIP TELEFONUNU İSTEDİ

Zilin ısrarla çalması üzerine uykudan uyanan ev sahibi, camdan bakınca aşağıda yabancı birini gördü. Israrla ziline basan kişiye ne istediğini soran ev sahibi, "Telefonum sizde düştü, onu verin" cevabını alınca neye uğradığını şaşırdı.

"TELEFONUN BİZDE DÜŞMEDİ"

O anları kayda alan ev sahibi, "Telefonun bizde düşmedi. Sen nerede düşürdüğünü bilmiyorsan biz nereden bilelim" dese de arsız hırsızı ikna edemedi. Telefonunu geri alamayınca ev sahibine küfürler yağdıran hırsız, söylene söylene olay yerinden uzaklaştı.