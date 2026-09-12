Usulsüz kart kullandığını için kendisini uyaran otobüs şoförüne saldırdı

Ankara'da kendisine ait olmayan indirimli kartla otobüse binen kadın, durumu fark ederek kendisini uyaran şoföre saldırdı. O anlar otobüs kamerasınca kaydedildi.

Ankara'da otobüse binen kadının kullandığı indirimli kartın kendisine ait olmadığını fark eden otobüs şoförü karta el koydu. Kartına el konulduğu için öfkelenen kadın ile sürücü arasında tartışma çıktı. Şoförün kartı geri veremeyeceğini ve işlem yapılacağını söylenmesi üzerine daha da öfkelenen kadın, kartın kendisine ait olduğunu iddia ederek otobüs şoförüne tokat attı ve hakaretlerde bulundu. O anlar otobüs kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı