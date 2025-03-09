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Usta oyuncu Macit Koper'in acı günü

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Usta oyuncu Macit Koper'in eşi senarist Hülya Koper, kanserle verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Koper 55 yaşında hayata veda etti.

Sanat dünyası yine erken bir vefat haberiyle sarsıldı. "Eşref Rüya" dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan usta oyuncu Macit Koper'in eşi Hülya Koper, uzun süredir kansere karşı verdiği yaşam savaşını kaybetti. Senarist Hülya Koper 55 yaşında hayata veda etti. Koper'in acı haberini yakın arkadaşı Hülya Şen duyurdu.

Usta oyuncu Macit Koper'in acı günü

HÜLYA KOPER KİMDİR?

Hülya Koper 1969 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 1989-1990 yıllarında, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, yazarlık bölümüne giren Koper, daha sonra aynı fakültenin oyunculuk bölümüne geçerek eğitimini orada tamamladı. Hülya Koper, "Gurbet Kuşları", "Hayat Yolunda", "Derin Sular", "Hasret", "Hayat Sevince Güzel", "Hırçın Kız Kadife" gibi birçok diziyi kaleme almıştı.

Usta oyuncu Macit Koper'in acı günü
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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