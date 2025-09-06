Üst üste iki ceza yiyince motosikletini cayır cayır yaktı

Haberler

Güncelleme:
İstanbul'da bir motosiklet sürücüsü, beş dakika arayla iki kez ceza yiyince aracını yolun ortasında cayır cayır yakarken; o anlar kameralarca kaydedildi.

İstanbul'da bir motosikletli iki kez üst üste ceza yiyince yolun ortasında aracını yaktı. O anlar kameralarca anbean kaydedildi.

İstanbul'da sıra dışı bir olay meydana geldi. Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, bir motosiklet sürücüsüne beş dakika arayla iki ceza yazıldı.

MOTORUNU YOLUN ORTASINDA YAKTI

Yazılan cezalara tepki gösteren sürücüsü, panik yaratan bir adım attı. Sürücü, motosikletini yolun ortasında cayır cayır yakarken; o anlar kameralarca kaydedildi.

Yorumlar (3)

MUSTAFA ÖZDEMİR:

Ehliyeti, belgesi ve ya kaskı yok diye ceza yazıyorlar. Hatta trafik kurallarına uymadı diye motorculara ceza yazan polis bile var. Adam motorunu yakmakta haklı

Yusuf Kanat:

araba yakanlar da çogalcak cezalar Cinet geçirtiyor adama haklı helal olsun

Hasan YILDIZ:

kural ihlali yapmış ki ceza yemiş , kurallara uysaydı daha doğruydu

