Üst üste iki ceza yiyince motosikletini cayır cayır yaktı

İstanbul'da bir motosikletli iki kez üst üste ceza yiyince yolun ortasında aracını yaktı. O anlar kameralarca anbean kaydedildi.

İstanbul'da sıra dışı bir olay meydana geldi. Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, bir motosiklet sürücüsüne beş dakika arayla iki ceza yazıldı.

MOTORUNU YOLUN ORTASINDA YAKTI

Yazılan cezalara tepki gösteren sürücüsü, panik yaratan bir adım attı. Sürücü, motosikletini yolun ortasında cayır cayır yakarken; o anlar kameralarca kaydedildi.